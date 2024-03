Associazione Anzitutto: al Caffè del Benessere "I cambiamenti climatici e le malattie non trasmissibili".

Ieri, martedì 5 marzo alle ore 15, di fronte ad oltre 70 persone, "Caffè del Benessere" presso l'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni con relatore il Dott. Vito Marinoni, medico Geriatra e Primario della Geriatria di Biella, ha trattato l'argomento "I cambiamenti climatici e le malattie non trasmissibili".

L'Associazione ANZITUTTO, che organizza i "Caffè del Benessere" e in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei Volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizzerà il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca e che ha come capofila AMA Biella).

Il Dott. Marinoni ha iniziato la sua relazione spiegando che le malattie non trasmissibili (malattie cardiovascolari, tumori, demenze, ecc.) rappresentano il 70% delle cause di morte. Da notare che comunque possono essere anche causa della comparsa o ricomparsa di patologie infettive nelle nostre zone ed ha fatto il caso della Dengue e della malaria. Il solo aumento di un grado di temperatura aumenta del 3% la mortalità per malattie cardiovascolari, l'incidenza di diabete e di malattie renali. Il caldo, soprattutto negli anziani, può avere conseguenze disastrose mediate da disidratazione. Il caldo aumenta la vasodilatazione cutanea con sudorazione per ridurre il calore corporeo. Ma con un elevato aumento di calore il sistema non riesce più a compensare questa variazione della temperatura. Tra l'altro l'anziano sente meno la sete e quindi è più soggetto a disidratazione ed il primo apparato a risentirne è quello renale.

Va posta attenzione a farmaci quali diuretici e ipotensivi che possono peggiorare la disidratazione con conseguente riduzione pressoria eccessiva che può indurre cadute con traumi e fratture. Da notare che i cambiamenti climatici aumentano anche l'incidenza delle demenze. Le variazioni climatiche vanno a sommarsi al crollo demografico, particolarmente grave nel Biellese.

Alla fine della relazione il Dottor Marinoni ha risposto a numerose domande dei partecipanti con una discussione durata oltre mezz'ora. Infine il tradizionale "Caffè" (e non solo) organizzato dai Volontari dell'Oratorio ha concluso la manifestazione.

Prossimo "Caffè del Benessere" all'Oratorio Santo Stefano martedì 9 aprile, sempre alle ore 15, con la presentazione della "Palestra di Vita", progetti di Anzitutto che hanno ottenuto finanziamenti da Università di Torino e Regione.