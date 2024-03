Meloni, un trattore in regalo: "Lo metto in cortile a Palazzo Chigi"

(Adnkronos) - "Stasera sono arrivata qui e mi hanno detto che mi hanno regalato un trattore... Lo metto volentieri nel cortile di Palazzo Chigi", scherza la premier Giorgia Meloni dal palco di Pescara, a proposito del dono che un'associazione di agricoltori ha fatto alla presidente del Consiglio per sollecitare il governo a battersi per le istanze del mondo agricolo in Europa.

"Come promemoria delle problematiche" che caratterizzano il settore dell'agricoltura "ci permettiamo di farle dono di un trattore, simbolo del nostro impegno e della necessità di affrontare concretamente le questioni agricole che affliggono il nostro paese", scrive in un messaggio il presidente dell'Associazione 'L'Abruzzo in Agris' Marco Finocchio, organizzazione che raccoglie alcuni rappresentanti del mondo agricolo.

"Insieme ad altri agricoltori provenienti da diverse regioni, abbiamo organizzato varie manifestazioni con intento propositivo e costruttivo a Roma: giro con i trattori sul raccordo anulare; incontri con il Ministro (Avezzano e Roma); manifestazione a piazza della Bocca della Verità con omaggio di spinaci ai cittadini romani; omaggio di un trattore e una mucca a Sua Santità; dibattito in piazza della Repubblica", ricorda il presidente dell'Associazione.