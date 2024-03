Weekend di talento e sfortuna per Leonardo De Grandi in pista a Castelletto di Branduzzo FOTO

Weekend di talento e sfortuna per Leonardo De Grandi in pista a Castelletto di Branduzzo

Primo appuntamento di Coppa Italia karting zona 1 sulla pista di Castelletto di Branduzzo per il XX Trofeo 7 Laghi.

Come di consueto al via nella categoria Mini gr.3 il piccolo biellese portacolori della scuderia Rally & co Leonardo De grandi , che ha vissuto un weekend sfortunato sin dalle qualifiche concluse al 5^ posto per problemi al motore.

Leonardo rimedia in gara uno rimontando fino alla 2° posizione mentre nella finale dimostra tutto il suo talento portandosi in testa sotto la pioggia con ben 5 secondi di vantaggio sul più diretto inseguitore , ma un errore del piccolo Postuense ( finito fuori pista a due giri dal traguardo) compromette un risultato ormai saldamente nelle sue mani costringendolo al ritiro; per Leo la consolazione di aver siglato il tempo più veloce in gara.