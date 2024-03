Rhythmic School in evidenza nella prima prova del regionale LD di Ritmica FOTO

Continua con successo la maratona organizzativa messa in atto dallo staff della Rhythmic School presso il palazzetto dello sport di Candelo. Nel fine settimana appena concluso quasi 300 ginnaste sono scese in pedana a disputarsi i vertici delle classifiche dei campionati regionali LD ed LE di Ginnastica Ritmica. La copertina va sicuramente attribuita a Giulia Bocci che nella categoria j3 ha conquistato il primo posto su un lotto di una trentina di atlete molto competitive. Ottime le sue due esibizioni a cerchio e palla che la giuria ha meritatamente premiato attribuendole la medaglia d’oro. Nella stessa categoria era presente anche Esther Carolina Sales Neto che si è classificata ai piedi del podio in quinta posizione; molto buoni anche per lei gli esercizi a cerchio e clavette. Ottimo risultato anche per Nadia Dipalma che nella categoria S1 ha conquistato la medaglia d’argento sfoderando due ottime prestazioni a cerchio e palla. Si è difesa molto bene anche Martina Brocchi in A4 che effettuando cerchio e palla ha ottenuto un brillantissimo quarto posto. Iris Marchesi ha gareggiato in J1 esibendosi a palla e nastro dove ha ottenuto il nono posto.

Hanno accompagnato le ginnaste in campo gara la DT Tatiana Shpilevaya e le istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano le prove delle RSgirls: “le ragazze si sono fatte apprezzare per la loro preparazione tecnica e la corretta interpretazione dei brani musicali che accompagnano gli esercizi. Siamo soddisfatte dei risultatati ottenuti e consapevoli di lavorare nella giusta direzione. Le atlete, in varia misura, hanno dimostrato di avere ancora margini di miglioramento, per cui – concludono le tecniche - sarà nostra cura cercare di ottimizzare ancor di più le performances delle ginnaste per cercare di confermare e possibilmente migliorare i risultati delle nostre atlete nella prossima prova del regionale”.

Il prossimo week end vedrà la scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya impegnata su più fronti: a Torino si disputerà la seconda prova del campionato nazionale di serie C che vedrà difendere i colori blu/fuxia della società candelese Giulia Sapino, Elena Pavanetto, Noemi Sgueglia e Ginevra Bravaccino.; mentre ad Alba saranno impegnate nella prima prova del regionale LC Ilaria Giabardo, Ginevra Viana, Ginevra Segatto e Ginevra Romanini.