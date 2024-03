ASD Piemonte Ginnastica: 200 atlete al campionato RitmicAmica, FOTO

Si è svolta ad Alessandria, nello scorso weekend, la prima prova del campionato RitmicAmica, il settore promozionale dell’ente PGS, con circa duecento atlete tra sabato e domenica. La ASD Piemonte Ginnastica era presente con 19 giovani ginnaste, molte delle quali alla prima esperienza di gara. Le Supermini (7anni) in un clima ludico ed inclusivo, affrontano per la prima volta una manifestazione importante e ne escono vincenti e felici. Complimenti a Ester Bagnasacco, Alice Spalla, Katrin Piscopo, Arianna Schiavone e Carolina Elia. Nella categoria Mini (10-11 anni) a corpo libero Sara Furno Marchese si classifica 8^ col cerchio e Ginevra De Giuseppe è 9^. A seguire in classifica a corpo libero Annalisa Piperis e Alice Givone. Nella categoria Esordienti (8-9 anni) Stella Castaldi si classifica 10^ al cerchio. Al corpo libero Stella è 11^, 12^ Chloe Bossolo, 13^ Anita Seira, 14^ Anna Magliola, 18^ Manuela Gramatica. Nella categoria Propaganda Claudia Coden è oro al corpo libero e seconda alla palla, Alice Turotti 4^ corpo libero e 5^ alla palla e Valentina Lucena Alves rispettivamente 6^ e 7^. Greta De Giuseppe è 3^ con le clavette e 10^ con la palla. Nella categoria Open Sara Gareri è oro con la palla e 6^ alle clavette. Donatella Eterno, direttore sportivo: “Un plauso al mio staff, composto dalle istruttrici Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano e dalle aiuto istruttrici Rebecca Pulze e Sofia Berrone, che segue ed incoraggia giovani ginnaste introducendole al magico mondo della ritmica, trasmettendo loro passione ed entusiasmo”.