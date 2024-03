Il consiglio regionale ricorda Carmen Pierina Fabbris

“Si è sempre distinta per l'umanità, il rigore morale, la disponibilità. Proveniva dal mondo del sindacato e, al centro del suo impegno politico, ci sono sempre stati i problemi del mondo del lavoro: ha dedicato la sua vita ai diritti e alle battaglie per l'emancipazione delle donne”.

Con queste parole Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale, ha ricordato Carmen Fabbris, consigliera regionale nella prima e seconda legislatura, durante la commemorazione nell’Aula di Palazzo Lascaris.

Scomparsa l’11 novembre 2021, Fabris era nata il 17 settembre 1929 a Palestro, in provincia di Pavia. Con la sua famiglia d’origine si trasferì a Vercelli, dove si impiegò presso la Faini come operaia maglierista dal 1945 al 1950, lavoro che abbandonò poi per dedicarsi all’attività politica a tempo pieno.

È stata consigliera comunale a Biella negli anni 60 e resta una delle donne più importanti della storia politica biellese. Venne eletta in Consiglio regionale per la prima volta nel 1970 nella circoscrizione di Vercelli lista Pci. È stata vicepresidente della Commissione Sanità e componente della Commissione Ambiente.

Rieletta nel 1975 in Consiglio regionale, ha ricoperto la carica di consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza e componente della Commissione Sanità, della Commissione Industria, Commercio e Artigianato, e della Commissione Sicurezza sociale e Assistenza.

Nel 1980 lasciò l’istituzione regionale rientrando a far parte dapprima del Consiglio provinciale di Vercelli e, dal 1985 al 1990, di quello comunale di Sala Biellese. Con il Consiglio regionale del Piemonte ha sempre mantenuto uno stretto rapporto, sostenendo e partecipando attivamente alle iniziative dell’Associazione ex consiglieri.

Negli anni più recenti ha svolto attività di volontariato presso il Centro di documentazione della Camera del lavoro e il fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori.

A nome dell’Assemblea e prima di chiedere un minuto di raccoglimento, il presidente ha rinnovato le più sentite condoglianze alla figlia Marina.