A Biella presentata la nuova legge sulla casa

Equità sociale, premialità per chi ha scelto di fare del Piemonte e del Biellese la propria casa e, di conseguenza, nuovi criteri di punteggio per l’assegnazione della casa popolare. Lunedì 4 marzo sera, presso la sede della Lega di Biella, in via Orfanatrofio 18, l’assessore regionale alle Politiche per la Casa, la leghista Chiara Caucino, ha presentato tutte ne novità contenute nella nuova norma, approvata nelle scorse settimane in via definitiva dal Consiglio Regionale.

Con Caucino era presente il segretario provinciale della Lega Biella, l’onorevole Roberto Simonetti e il presidente dell’Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni.

La nuova legge è destinata a rivedere in maniera significativa i punteggi di assegnazione, partendo dal presupposto di creare nuovi strumenti di premialità, in particolare in due fattispecie. Innanzitutto per dare un riconoscimento ai cittadini aventi diritto alla casa popolare, di qualsiasi nazionalità d’origine, che risiedono in Piemonte da 15, 20 o 25 anni.

Non solo, come ha ribadito Caucino: «Punta anche fortemente a mettere un punto fermo nel contrasto all’illegalità, compresi i “furbetti”, coloro che si costruiscono una situazione reddituale tale da avere diritto alla casa popolare, ma che poi si scopre che posseggono beni “da ricchi”. Per questa categoria ci sarà un sostanzioso giro di vite: l’assegnatario, per avere la casa, non potrà infatti più possedere beni mobili registrati come automobili, motoveicoli di grossa cilindrata, o caravan inquadrati nella categoria dei beni di lusso. Inoltre sono stati esclusi dall’applicazione della legge 3 del 2010 gli immobili che verranno destinati alle forze dell’ordine per garantire sicurezza nei contesti più disagiati».

E a proposito di contesti disagiati Caucino ha ricordato ai presenti che il Fondo Sociale è stato aumentato di 7 milioni di euro, raggiungendo una copertura del fabbisogno dell’81,3 per cento, una percentuale davvero considerevole.

Per non dimenticare lo sblocco della prima tranche dei fondi ex Gescal, «che - ha ricordato il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni - ricadranno quota parte anche sul territorio per ristrutturare ed efficientare stabili e alloggi popolari. Con la “ciliegina sulla torta” del cantiere, ormai ben avviato, per la costruzione di tre nuove palazzine a Cossato, che daranno alloggio a 42 famiglie. Un cantiere che era bloccato da più di dieci anni e che è stato riattivato grazie alla determinazione e alla sinergia tra Regione e Atc Piemonte Nord, nonostante ostacoli burocratici non indifferenti».

«Oltre a tutto ciò - ha aggiunto Caucino - abbiamo inserito nuovi principi orientati alla legalità come il divieto di assegnazione a favore di coloro che hanno occupato abusivamente uno stabile Atc nei 10 anni precedenti e, fermo restando la decadenza del diritto di assegnazione nel momento in cui l’assegnatario fosse soggetto a una condanna detentiva, con le nuove regole, per tutelare la famiglia del potenziale reo, il titolo passerà automaticamente al coniuge, ai figli oppure ai parenti conviventi».

«Questa serata - spiega il segretario provinciale della Lega Biella, on. Roberto Simonetti, segna l’inizio del percorso di illustrazione del buon governo degli esponenti del Carroccio in Regione. Le tante leggi approvate, così come l’intensa attività del Consiglio regionale dimostrano come la Lega abbia rappresentato il vero motore di questa amministrazione regionale, che ha raggiunto davvero risultati molto importanti».

Nel Biellese gli ultimi dati disponibili parlano di un totale di 1929 alloggi di edilizia popolare di cui 1557 gestiti dall’Atc e 372 dai Comuni. La parte del leone la fa Biella che possiede, da sola, 276 alloggi gestiti dal Comune e 886 dall’Atc. Per quanto riguarda la morosità colpevole (di coloro che potrebbero pagare ma non lo fanno) sono stati emessi 57 provvedimenti di sfratto e ne sono stati eseguiti 90.