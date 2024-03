Pallavolo, AM Impianti SPB conquista la Final 4 territoriale.

Campionati Fipav





In campo a Biella la Conad SPB in Under 12 S3 Femminile, che ha incontrato tre squadre molto forti, cedendo a tutte e tre per 3 a 0. Buona trasferta a Novara per la Under 12 Lanificio di Sordevolo SPB, che ha vinto contro Domodossola per 3 a 0 e contro Verbania per 2 a 1. Grandissimo successo per la AM Impianti SPB, che conquista la Final 4 territoriale vincendo 3 a 0 contro Acqui Terme. Un obiettivo soltanto parziale, perché i giovani biellesi sono ambiziosi! Enercom SPB impegnata nel torneo “Oltre la rete, oltre il muro”, a Cracovia, dove ha sfidato diverse formazioni italiane e non solo. C’è stato anche un incredibile ed emozionante momento di condivisione con una squadra ucraina, in cui i ragazzi biellesi hanno donato una maglietta della SPB Monteleone Trasporti agli ucraini.





Campionati UISP

AM Impianti SPB continua a vincere, questa volta per 3 a 1 sulla Pallavolo Torino, cedendo solo un set al punteggio di 32 a 30. Sconfitta la Impresa Costruzioni Aiazzone SPB in casa, per 3 a 0 da Borgofranco. Ancora ferme le due squadre di Under 20, Lauretana SPB e Monteleone Trasporti SPB, che torneranno in campo nelle prossime settimane.





Under 12 S3 Maschile

La Conad SPB è giocherà sabato mattina nel concentramento di Biella.





Under 12 S3 Femminile

Conad SPB - Koala Verde 0-3





Conad SPB - San Giacomo Bianca 0-3





Conad SPB - San Giacomo Azzurra 0-3



San Giacomo Bianca - Conad SPB 3-0





U12 Fipav Girone B

Lanificio di Sordevolo SPB - Domodossola 3-0

Parziali: 15-9; 15-2; 15-5.





Lanificio di Sordevolo SPB - Pallavolo Verbania 2-1

Parziali: 15-12; 15-10; 8-15.



U15 Fipav

AM Impianti SPB - Acqui Terme 3-0

Parziali: 25-13; 25-5; 25-2.





Under 16 UISP Playoff

Pallavolo Torino - AM Impianti SPB 1-3

Parziali: 16-25; 16-25; 32-30; 9-25.





Under 16 UISP Coppa UISP

Impresa Costruzioni Aiazzone SPB - Borgofranco 0-3

Parziali: 19-25; 23-25; 16-25.





U17 Fipav

La Enercom SPB è stata impegnata nel torneo “Oltre la rete, oltre il muro”, a Cracovia.





U19 Fipav

La Officina Pozzo SPB giocherà la finale territoriale contro Acqui Terme in data da destinarsi.





Under 20 UISP Playoff

Monteleone Trasporti SPB a riposo per questa giornata di campionato, si riparte sabato pomeriggio a Biella.





Under 20 UISP Coppa UISP

Ancora in pausa la Lauretana SPB, tra un rinvio di gara e l’altro.