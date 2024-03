Seno prima dell’estate: i consigli del chirurgo e i trattamenti indolore

Da una prima occhiata alle passerelle delle collezioni primavera estate 2024 è evidente che anche per la prossima stagione i crop top, le scollature ampie e le trasparenze si faranno vedere in giro, sui lungomari italiani e nelle località di villeggiatura. Chi progetta già da tempo di rifare il seno per conquistare il decolleté sognato è giusto in tempo per prenotare un intervento con un chirurgo professionista. Prima di sottoporsi a una mastoplastica o a un lifting del seno è fondamentale dedicare del tempo alla scelta del professionista giusto, ma anche a sé stesse, per un pieno recupero nel periodo post operatorio.

La stagione giusta per rifare il seno

Affrontare un intervento al seno richiede una pianificazione oculata e la stagione in cui si decide di sottoporsi all'operazione gioca un ruolo fondamentale. Durante i mesi più freddi è più semplice nascondere le fasce compressive post operatorie e, soprattutto, proteggere le cicatrici dall'esposizione solare. Dopo un intervento al seno è infatti richiesto un periodo di riposo, con astensione dall’attività fisica.

La primavera, con il suo clima mite e la graduale transizione verso temperature più calde, si rivela allora un momento ideale per prenotare la sala operatoria. Da giugno in poi invece il caldo e l'esposizione diretta ai raggi UV potrebbero complicare il processo di guarigione, richiedere precauzioni fastidiose per la stagione e allontanare il ritorno alla socialità.

Seno prima dell’estate: quale intervento è più indicato?

Grazie ai progressi della tecnica chirurgica e della tecnologia oggi disponiamo di molte diverse possibilità per correggere gli inestetismi del seno, aumentarne o ridurne il volume e migliorarne l'aspetto. Le operazioni sono meno invasive rispetto al passato e promettono tempi di ripresa più corti. Nonostante questi indubbi vantaggi la scelta di rifare il seno prima dell’estate richiede un atteggiamento responsabile. Si tratta in ogni caso di un’operazione chirurgica vera e propria, non esente dai rischi tipici delle terapie ablative.

Una delle operazioni al seno più richieste in Italia è la mastoplastica additiva, ovvero l’aumento del seno con protesi al silicone. La procedura prevede l'inserimento di protesi attraverso incisioni minime, solitamente posizionate sotto il seno o attorno all'areola, con l’obiettivo di conferire al seno un aspetto più pieno e tonico.

Una valida alternativa alla mastoplastica additiva è il lipofilling al seno, nel quale si utilizza il grasso autologo della paziente (prelevato, per esempio, dall'addome): offre un risultato naturale e sicuro perché il grasso trapiantato si integra bene con il tessuto circostante e non può dar luogo a fenomeni di rigetto o intolleranza. Può però rendersi necessario programmare un nuovo lipofilling a distanza di qualche tempo perché il grasso iniettato tende a riassorbirsi.

Propendere per l’una o l’altra strada è una decisione che va rimessa allo specialista, che saprà consigliare la paziente in base alla sua situazione particolare e ai suoi obiettivi di bellezza. Potrebbe, per esempio, suggerire di sottoporsi ad una mastopessi, più indicata per chi desidera non tanto aumentare il volume del seno ma piuttosto sollevare un seno cadente e conferirgli una forma più giovane e tonica.

Non da ultimo la mastoplastica riduttiva è l’operazione al seno ideale per chi ha bisogno di ridurre il volume e risolvere le problematiche posturali associate a un seno abbondante.

Nella chirurgia del seno è insomma determinante affidarsi solo a chi è specializzato proprio in questo ambito, da preferire ai chirurghi “tuttofare”.

Un bel seno anche senza bisturi: le proposte della medicina estetica

Chi teme la sala operatoria e si accontenta di un “restauro” del seno che non comporti modifiche sostanziale nella forma e nel volume può contare sulle molte proposte della medicina estetica. Indolori e ormai sicuri i trattamenti estetici più prenotati per conquistare un bel seno prima dell’estate sono soprattutto pratici perché non richiedono tempi di degenza né di recupero.

Filler per il seno: a base di acido ialuronico, possono essere utilizzati per ridurre la comparsa di rughe e pieghe sulla pelle del décolleté e persino per correggere leggere asimmetrie o irregolarità.

Radiofrequenza: utilizza l’energia elettromagnetica per riscaldare il tessuto cutaneo e stimolare la produzione di collagene. Molto efficace nel migliorare l'elasticità della pelle del seno e ridurre la comparsa dei segni dell’invecchiamento.

Terapia laser: migliora la texture della pelle del seno, riducendo la comparsa di rughe, cicatrici, macchie scure e altre imperfezioni.

Peeling chimici: si affidano a una soluzione chimica per esfoliare e rimuovere lo strato superficiale della pelle del seno, stimolando il rinnovamento cellulare. Utili per trattare la pelle danneggiata dal sole, le macchie scure e le rughe superficiali.

A chi rivolgersi per rifare il seno senza indugi

L’Italia offre strutture private all’avanguardia e specialisti di livello ma soprattutto il rispetto di stringenti parametri igienico sanitari. Volare all’estero, invece, comporta molti rischi, specie se si guarda a paesi meta del turismo chirurgo estetico come la Colombia, il Messico e la Turchia. In questi paesi il percorso professionale del personale medico è piuttosto scarno e non esistono tutele legislative adeguate, necessarie per sottoporsi alle operazioni in sicurezza.

Entro i confini nazionali la città di Verona si è distinta negli ultimi anni per i numerosi investimenti pubblici e privati. Diverse le cliniche e i centri medici all’avanguardia dedicati alla bellezza del seno, che nulla hanno da invidiare a quelli romani o milanesi. Prenotare un primo incontro conoscitivo è consigliato fin da subito per godersi il seno dei propri sogni in tempo per la stagione estiva.