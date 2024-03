Gli orologi di lusso più venduti in Italia

L’Italia è una nazione famosa in tutto il mondo per alcune caratteristiche che, non di rado, fanno sì che il nostro paese venga associato a parole come “bellezza” e “incanto”. D’altro canto, quando si parla di “Made in Italy” la parola maggiormente accostata è “qualità”. E in alcuni settori come il lusso, la nostra nazione si può considerare, senza alcun timore di smentita, la più importante a livello internazionale.

Tutto ciò si riflette, inevitabilmente, anche nelle scelte degli italiani, da sempre decisamente attenti alla qualità e allo stile dei prodotti acquistati come si evince sotto molteplici aspetti. Basti pensare, ad esempio, all’acquisto di orologi di lusso, a cui si dimostra decisamente sensibile la fetta di popolazione nostrana con una fascia di reddito “medio-alta”.

Rolex resta sempre la marca più ambita in Italia

L’acquisto di orologi di lusso, quindi, non avviene solo per “tenere il tempo”, ma rappresenta un vero e proprio status symbol, oltre che, in taluni casi, una sorta di investimento “tangibile” in grado di rivalutarsi nel corso del tempo e offre, potenzialmente, una significativa rivalutazione del proprio patrimonio. Non stupisce in alcun modo, quindi, che i più importanti portali del settore - come ad esempio Pluswatch.it - siano costantemente monitorati alla ricerca dell’occasione più ghiotta per poter mettere al proprio polso un orologio di lusso.

Tra i modelli più amati dagli italiani, al pari degli appassionati del settore sparsi per ogni angolo del globo terrestre, spiccano quelli prodotti da Rolex, autentica icona del mondo degli orologi di lusso che vanta migliaia di estimatori anche nel nostro paese. Quel che rende speciali gli orologi prodotti dalla casa elvetica sono la qualità, l’eleganza e la precisione dei modelli sfornati dall’azienda con sede a Ginevra.

Basti pensare, ad esempio, alle serie Submariner e Datejust, anche se quelli più pregiati e ricercati sono, senza alcun dubbio, i Daytona, modelli che rappresentano un autentico mix di eleganza e precisione senza eguali al mondo. Quanto possa valere un modello Daytona lo si è percepito, chiaramente, nel giugno 2022, quando il rarissimo modello “Paul Newman 6264 in 18 carati” è stato acquistato per poco più di €.900.000,00.

Rolex, però, non è l’unica marca elvetica del settore degli orologi di lusso amata dai cittadini del Belpaese. Il successo ottenuto da altre marche come Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre e Patek Philippe sono in cima alle preferenze di collezionisti e appassionati del settore, pronti ad allentare i cordoni del proprio portafoglio per possedere uno dei modelli della summenzionate case produttrici svizzere.

Non di sole marche elvetiche vive il mondo degli orologi di lusso

Se fin qui abbiamo citato marche con una lunga storia alle spalle, non si può non evidenziare come il settore degli orologi di lusso sia stato influenzato anche dalla presenza di aziende, come ad esempio Hublot e Richard Mille, che hanno una storia decisamente più giovane. Queste “nuove” marche hanno catturato l’attenzione degli amanti degli orologi di lusso italiani grazie all’utilizzo di materiale di alta tecnologia e a un design curato ed estremamente innovativo.

Non solo di marche svizzere, tuttavia, vive il mercato degli orologi di lusso nostrano, che può contare anche su alcuni modelli prodotti in Italia e decisamente amati dai nostri connazionali. E’ il caso di marche assai prestigiose come Bulgari e Panerai, in grado di catturare l’attenzione grazie a un design impeccabile e uno stile che ben rappresenta la classe e il gusto capaci di rendere celebre il “Made in Italy” in tutto il mondo.

Panerai, oltretutto, è un’azienda che affonda le proprie radici nella tradizione orologiera italiana, come ben testimoniato dalla produzione di Radiomir e Luminor, modelli che abbinano eleganza e robustezza come pochi altri al mondo e sono in grado di appagare il sofisticato gusto degli amanti degli orologi di lusso presenti nel nostro paese.