Come servire ad abbinare un vino, un corso al Symposium di Chiavazza

Come servire ed abbinare un vino?

Al Symposium di Chiavazza sono aperte le iscrizione per il corso sugli abbinamenti e sulle tecniche di servizio.

Vuoi capire che vino abbinare a una certa pietanza? Vuoi imparare come aprire e servire un vino senza indugi? Ecco, questo è il corso che fa per te. Sarà tenuto dal Docente Maurizio Mazzuchetti, titolare dell enoteca e sommelier con decennale esperienza, formatore specializzato in degustazione e tecniche di servizio.

Tutti possono partecipare dall'appassionato, al cameriere ed apprendere le giuste tecniche senza bisogno di fare corsi lunghi costosi ed impegnativi.

Il corso si sviluppa in 4 incontri settimanali in orario 20.30/ 22.30.

Si ricorda che l' enoteca è aperta dal giovedì al sabato dalle 18.30 alle 22.00 dove potete degustare ottimi vini e deliziosi taglieri.

Per info : tel. 0150155072 3355982038

sywinetr@gmail.com