Torna il Mercatino dell'Antiquariato a Biella Riva, sarà il giorno di Pasquetta

Torna il Mercatino dell'Antiquariato a Biella Riva che quest'anno sarà il giorno di Pasquetta, il 1 aprile.

Per informazioni ed iscrizioni:https://sites.google.com/view/mercatinoriva

oppure scrivere una Mail a manifestazioniriva@gmail.com

Cell / Whatsapp 3486287821

Informazioni sulla Pagina facebook: https://www.facebook.com/entemanifestazioni.biellariva

Le adesioni potranno essere inoltrate via mail al seguente indirizzo: manifestazioniriva@gmail.com

Attenzione: gli allegati alle mail dovranno essere inviati tassativamente in formato pdf. Non saranno accettate foto fatte con il cellulare ed inviate via mail.

ADESIONI IN PRESENZA: Le domande potranno essere consegnate anche presso la nostra sede in Piazza del Monte dalle ore 16.00 alle 18.00 nei seguenti giorni: Venerdì 1 marzo; Martedì 5 marzo; Venerdì 8 marzo; Martedì 12 marzo; Venerdì 15 marzo