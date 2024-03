Montagne a 360º, al Verdi di Candelo "Il respiro della foresta di Rdi Huaqing Jin"

Domani, mercoledì 6 marzo alle ore 21 al Cinema Verdi di Candelo è in programma "Il respiro della foresta di Rdi Huaqing Jin", film premiato con la Genziana d’Oro al 70° Trento Film Festival.

Ventimila monache buddiste vivono in un monastero in un altopiano innevato in Tibet, circondate da una natura aspra e isolate dal mondo esterno. Il respiro della foresta è un maestoso documentario con immagini di enorme impatto visivo che tratteggia i particolari dell’annuale ritiro di migliaia di monache tibetane, auto confinate in piccole abitazioni in legno, che punteggiano il vasto altopiano del Tibet.

Con una delicatezza straordinaria, la macchina da presa si apposta nel Monastero Yarchen osservando le donne durante i cento giorni del loro apprendistato.