Lavoro, Chiorino incontra i lavoratori della Delgrosso: “Non vi lasceremo da soli”

Questa mattina, nella Sala Bandiere di Palazzo Lascaris, l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino ha incontrato una delegazione di lavoratori della Delgrosso. “Ho ascoltato i lavoratori e rilevato la grave situazione relativa all’azienda, venendo a conoscenza di uno stato debitorio allarmante che certamente non può lasciare indifferenti” ha affermato Chiorino.

L’assessore, considerata la complessità e la delicatezza della vicenda ma anche l’attrattivitá di una realtà a cui commesse e ordini non mancano, si è detta disponibile ad approfondire la situazione “al fine di esplorare e attivare ogni possibile misura messa in campo dalla Regione Piemonte al fine di garantire la continuità occupazionale dei 108 lavoratori o, eventualmente, prevedere gli ammortizzatori sociali indispensabili per tutelare le famiglie delle persone coinvolte”.

Chiorino ha infine invitato i lavoratori della delegazione ad aggiornarsi nei prossimi giorni per seguire, in sinergia, gli sviluppi di una situazione delicata ma che vede la Regione Piemonte parte attiva nel trovare soluzioni: “Non vi lasceremo da soli”.