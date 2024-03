Ci è stata segnalata a Tollegno lungo la via Martiri, direzione Biella, un'incidente, sembrerebbe autonomo, di cui non si hanno notizie precise in quanto il mezzo sembra essere stato lasciato nella posizione dell'impatto e sul posto non ci sono nè i soccorsi nè le persone coinvolte. Al momento non si hanno riscontri dalle Forze dell'Ordine. Seguiranno eventuali aggiornamenti.