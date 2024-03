Positivo all'alcol test il conducente alla guida dell'auto finita nei campi di Arro (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Aggiornamento delle 11,45 di lunedì 5 marzo

In seguito agli accertamenti dei Carabinieri che sono giunti sul posto, l'uomo alla guida dell'auto residente a Buronzo è risultato positivo all'alcol test, ma si è rifiutato di essere trasportato in ospedale. Per lui scatterà una denuncia.

I fatti

Intorno alle 14 di oggi, 4 marzo, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti nella frazione di Arro, a Salussola, sulla Provinciale 321, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura, ribaltatasi nel prato che costeggia la carreggiata.

Il conducente è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 ed il mezzo messo in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.