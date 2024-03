Unpli Biella, serata di festa: premiate le pro loco di Masserano, Graglia e Riabella, FOTO

Festosa adunata delle pro loco del Biellese sabato sera a Sandigliano per l'annuale assemblea convocata da Unpli Biella per tirare le somme di un anno di intensa attività.

Il consiglio dell'Unione delle pro loco, come ultimo atto del suo mandato, quest'anno aveva deciso di dare all'incontro un sapore particolare, con un censimento tra le associazioni per scoprire quelle con la maggior anzianità. Spiega la presidente Ivana Lanza: "Lo scopo era soprattutto quello di far risaltare da un lato quello spirito di amore per il territorio e le sue tradizioni che ancora anima i biellesi e dall'altro la dimensione e quindi l'importanza dell'impegno decennale delle associazioni che a oggi sono ben 67."

La caccia agli atti costitutivi alla fine ha sancito che la pro loco più anziana del Biellese è quella di Masserano, in attività da 70 anni, che ha battuto sul filo di lana, le pro loco di Graglia Santuario e di Riabella in attività da 62 anni. E quindi Rosazza nata nel 1964.

A ritirare il premio per Masserano l'attuale presidente Daria Bolzanella: "La nostra associazione nacque il 31 0ttobre del 1954 sotto l'impulso del primo presidente Ernesto Forzani, un imprenditore illuminato molto attivo nel sociale e nell'amministrazione pubblica. Al suo fianco c'era Aristodemo Patriarca inventore negli Anni Trenta della Festa . L'obiettivo era quello di contribuire a valorizzare il grande patrimonio storico-culturale conservato nel nostro paese. Intento che è stato mantenuto dai presidenti e dai consigli direttivi succedutisi in questi decenni e che noi continuiamo a onorare con immutato impegno".

Il presidente di Graglia Santuario, Chiavenuto, si è presentato a ritirare il premio con una simpatica sorpresa: "Orgogliosi della nostra storia iniziata tanti anni fa da un ristoratore molto intraprendente, Francesco Bongianino, abbiamo pensato di celebrare il nostro traguardo ma anche la bella iniziativa di Unpli, lasciando a tutti i partecipanti alla festa un piccoli ricordo, una penna biro personalizzata."

Curiosa invece la nascita della pro loco di Riabella: "Nel 1961 c'era un piccolo gruppo di villeggianti di Bologna che passa l'estate a Riabella - racconta la segretaria Maria Martinazzo -. Uno di questi, Rinaldo Iacazio, che abitava in una bellissima casa all'inizio del paese che c'è ancora, lancio l'idea attraverso il bollettino parrocchiale di costituire un'associazione per animare le estati in valle. E l'anno dopo, nel 1962, la pro loco venne costituita".

Grandi applausi anche per la più giovane pro loco, quella di Casapinta nata appena pochi giorni fa. Tanti consensi anche per l'ottima cena organizzata dalla pro loco di Sandigliano che ha ospitato la festa nella sua moderna e funzionale sede e gran finale con l'esibizione della locale scuola di ballo .