Settimana Mondiale del Cervello: “Cosa puoi fare per la salute della tua memoria?”

Vieni a conoscere e a provare che cosa è possibile fare per conservare a lungo la salute della tua mente.

AMA Biella aderisce al calendario italiano della Settimana Mondiale del Cervello con un programma di attività dedicate.

Sono previsti due incontri informativi rivolti a tutti coloro che sono curiosi di capire come si possa intervenire per difendere e potenziare la capacità della propria mente.

Gli incontri sono in calendario lunedì 11 marzo dalle 10:00 alle 11:30 e martedì 12 marzo dalle 18:00 alle 19:30 e sono tenuti dalle psicologhe Roberta De Martis e Vanessa Romano del team del centro Mente Locale. Il programma dei due incontri è il medesimo ma sono organizzati in due fasce orarie diverse per agevolare la partecipazione.

Per chi oltre ad ascoltare vuole anche provare le attività di stimolazione e potenziamento cognitivi, AMA Biella organizza quattro laboratori gratuiti che si terranno mercoledì 13 e giovedì 14 dalle 09:30 alle 10:30, lunedì 18 e martedì 19 dalle 17:30 alle 18:30.

Anche qui le attività sono le stesse ma distribuite su giorni e fasce orarie diverse.

Per organizzarci al meglio chiediamo una prenotazione entro venerdì 8 marzo sia agli incontri, sia ai laboratori. Per iscriversi basta chiamare la segreteria 015.401767 o mandare una email info@amabiella.it.

La Settimana Mondiale del Cervello

Promossa dalla statunitense Dana Foundation e sostenuta in Italia dalla Società Italiana di Neurologia (SIN), la Settimana Mondiale del Cervello è una campagna di sensibilizzazione per avvicinare anche i non esperti ai temi delle neuroscienze. Si svolge ogni anno a marzo con un calendario variegato di eventi che uniscono sia appuntamenti congressuali dedicati alle ultime novità della ricerca scientifica, sia attività di intrattenimento e divulgazione aperte a tutti.