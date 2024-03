TT Biella fra l’elite nazionale giovanile: i Campionati italiani.

Simone Cagna, protagonista nell’under 21 Giovanile di Terni

Magnifica prestazione dei portacolori del TT Biella, seguiti da coach Sergei Mokropolov, ai Campionati Italiani Giovanili, categorie under 19 e under 21, svoltisi nell’ultimo weekend.

Nella mattinata di sabato si sono giocati i doppi di settore e quelli misti.

Francesco Gamba, in coppia con Chiara Zanetta, vince una prima partita contro i liguri Lattaro e Lavoratti, per poi fermarsi, negli ottavi, contro i futuri campioni Vallino e Carnovale, attualmente accasati con formazioni sarde.

Simone Cagna e Erika Stanglini, si fermano subito, ai quarti, contro Martinalli e Barani, anch’essi tesserati per team della Sardegna.

Nel doppio maschile under 19, Matteo Passaro ha giocato con Bagnasco dell’Avis Isola. Prima partita vinta contro i bresciani Bruni e Lancini, poi fuori, negli ottavi, per mano dei Campioni Italiani a squadre, i rappresentanti del P.G. Frassati, Serti e Fantoni.

Percorso analogo per Francesco Gamba e Fabio Cosseddu: prima una vittoria contro i toscani Marioni e Berti e poi fuori, battuti da Novi e Sabatini.

Nel pomeriggio di sabato si sono svolte le gare del singolare.

Tutti gli atleti biellesi hanno gareggiato nel “Criterium”, gara dalla quale sono poi usciti i 24 atleti che, unitamente ai primi 8 delle classifiche, hanno poi partecipato ai campionati veri e propri. L’exploit dei bravi atleti del TT Biella è stato proprio quello di classificarsi tutti e quattro nell’elite del pongismo nazionale.

Nell’under 21 tutto facile per Simone Cagna: prima nel girone, con le vittorie su Farinelli e Liverani e poi, nei sedicesimi del tabellone, contro Citi. Percorso analogo quello di Francesco Gamba nell’Under 19: primo nel girone con le agevoli vittorie su Bagnasco e Mangione e poi, nei sedicesimi, sul bresciano Bruni. Più difficile, ma per questa ragione, altrettanto esaltante il percorso di Fabio Cosseddu e Matteo Passaro: quest’ultimo supera il girone alle spalle del vigevanese Bonafin e davanti a Marchegiani e De Maio; una prima vittoria nel tabellone opposto al toscano Ceragioli e poi la sconfitta per mano del fortissimo Serti; nell’incontro di spareggio per agguantare uno degli ultimi otto posti disponibili, Matteo supera il pugliese Piepoli. Praticamente identico l’iter di Fabio Cosseddu: girone superato in seconda posizione alle spalle di Bruni e davanti a Pasquato e Pipponzi; al primo turno del tabellone, grande risultato con la vittoria sul più quotato Mallardo (11/9/-3/11), portacolori dello Stet di Mugnano; la partita successiva lo vede opposto a Cuoluvaris, bravo atleta del Villa Romanò, che lo sopravanza di oltre 250 posizioni; l’atleta disputa un’ottima gara, ma, alla fine, soccombe (-13/-10/11/8/7); anche per Fabio Cosseddu quindi c’è la partita di spareggio: altro match combattuto che termina con la bella vittoria del nostro contro il pugliese Amati (7/-9/10/-6/9).

Domenica si sono giocate le gare finali riservate ai migliori trentadue.

Nell’under 19, nessuno dei biellesi supera il girone: Matteo Passaro è battuto in tre set da Fantoni, Lancini e Giampaoletti; Francesco Gamba supera Migliorini (-7/5/-10/1/7), ma perde, in tre set, dai più quotati Lombardi e Corniani; Fabio Cosseddu, pur battuto da Spagnolo e Marra, fa ancora in tempo a togliersi una soddisfazione superando il più attrezzato Berti (-9/11/5/-7/11).

Nell’under 21, invece, Simone Cagna supera brillantemente il girone ed entra a far parte della ristretta cerchia dei migliori sedici: battuto da Giovannetti, l’atleta biellese, infatti, supera sia Lazzarato sia Cerofolini, confermando così la posizione di seconda testa di serie del girone. Nella fase finale, Simone deve arrendersi al fortissimo Marco Antonio Cappuccio.

Per il TT Biella, in definitiva, si è tratto di una gran bella trasferta in terra umbra.

TORNEO DI CATEGORIA DI TORINO

Mentre, a Terni, Fabio Cosseddu, Francesco Gamba, Matteo Passaro e Simone Cagna prendevano parte ai Campionati Italiani, a Torino, nella palestra di via Tempia, Pietro Cambedda, Stefano Torrero e Tommaso Sorrentino hanno partecipato ad un torneo di categoria a numero chiuso.

Nel torneo di sesta categoria ha giocato, al suo esordio assoluto, Pietro Cambedda, che è stato autore di una prestazione veramente “coi fiocchi”; infatti, nonostante abbia perso entrambe le partite disputate, ha giocato veramente bene, cedendo solamente al quinto set sia con Deiana (10/-5/-4/5/10) sia contro Garavelli (10/-9/8/-9/7), alla fine vincitore del Torneo.

Nel torneo di quinta categoria ha giocato Stefano Torrero: girone superato in seconda posizione dopo aver vinto con De Gaetano (9/-8/10/-8/8) e perso da Bacci (1/-6/8/-7/10); subito fuori, nel tabellone, superato, in quattro set, dalla giovane Jar.

Infine, il torneo di quarta categoria ha visto la partecipazione di Tommaso Sorrentino, che ha superato bene il girone, con le vittorie su Madaro (5/-10/-7/2/7) e su Allegranza; nel tabellone, primo turno facile su Li Qui Xuan; è poi stato fermato dal futuro vincitore della gara, il portacolori dell’Avis di Isola d’Asti, Rossi.