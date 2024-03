Rugby, Brc, tutti i risultati del fine settimana

UNDER 18

2.03.24 Biella Rugby v Rugby Lecco 20-0 (3-0)

Marcatori. Mete: Trocca, Rossi. Trasformazioni: Fusaro (2). Penalty: Moretti (2)

Biella Rugby: Defilippi (59’ Curatolo); Rava (48’ Grillenzoni), Pavesi, Moretti (48’ Castello), Formigoni (42’ Pagliano); Fusaro, Besso; Trocca, Gregori (59’ Mosca), Rossi; Chiorboli, Avanzi; Silvestrini (56’ Pacchiarotti), Bredariol (42’ Grandi), Gibello. Non entrati: Panatero, Caputo, Piatti.

Emilio Vezzoli, coach: "Partita condizionata dal brutto tempo e dal conseguente difficile mantenimento del possesso. I ragazzi sono stati eccezionali in difesa, lasciando gli avversari a zero. Purtroppo però non sono stati altrettanto brillanti in attacco. Netto miglioramento delle fasi statiche, touche in particolare, dove viene registrato un cento per cento di possesso in attacco. Ora ci si prepara per l'impegnativa trasferta a Viadana".

UNDER 14

2.03.24 VII Rugby Torino v Biella Rugby 69-0

Marcatori. Mete: Benedetti (5), Balducci (4), Bertone, Pizzanelli. Trasformazioni: Balducci (3), Bertone, Benedetti (2), Buda.

Biella Rugby: Balducci; Benedetti, Bertone, Bocca; Buda; Coda Caseia, Defilippi; Di Girolamo, Ghilardi, Ghirardi; Gobbi, Mercandino; Mercandino, Paggio, Pavanetto. A disposizione: Piazza Pizzanelli, Ruffa, Siletti, Ubertalli, Ubertino.

Adriano Moro, coach: “La nostra under ha giocato la prima partita a XV sul campo della franchigia VII Volpiano offrendo una prestazione autorevole e vincendo 69-0. Ottime le impressioni sul gioco offensivo, resta da migliorare molto la parte difensiva da prima fase e sulla salita difensiva nel gioco aperto”.

UNDER 12

2.03.24 a Sarre (Ao) raggruppamento con Aosta, Ivrea, Volpiano e Biella

Chiara Mautino, coach: “Nonostante le previsioni del meteo avverse, i ragazzi e le ragazze si sono comportati bene. Hanno messo in campo nelle prime due partite il gioco in attacco esattamente come lo stiamo lavorando, cercando gli spazi utili e adattandosi alle scelte dei compagni con ottimi sostegni. Piccolo calo mentale nelle seconde due partite, nonostante il risultato sia stato positivo nei nostri confronti, per poi rialzare l'asticella soprattutto con una prova d'orgoglio. Ottima prestazione dei giocatori "più inesperti" che hanno macinato minuti in campo ed esperienza, dando prova ad un'ottima giornata di gioco”.

OLD

2.03.24 Biella Rugby v Thaka’Tani Asti 20-25

Marcatori. Mete: Grillenzoni, Fusaro, Ceccato, Raisi

Old Biella Rugby: Mautino; Clerico, Givone, Scaramal, Grillenzoni; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Heery, Tagliabue; Gramegna, Fozzato; Mantovani, Guadagnuolo, Cocimano. A disposizione: Somma, Raisi, Flores, Sciutto, Grandi, Dionisi, Furno, Torre, Fusaro, Italiano, Martino.

Silvio Ceccato, coach: "Resta l'amarezza per il risultato, però devo essere contento di questa squadra che ha saputo offrire anche un bel gioco. Ad una meta tutti hanno toccato il pallone e si è trattato di un momento molto emozionante e nel pieno spirito che anima il nostro gruppo. Sappiamo su cosa lavorare e da lunedì torneremo sul campo per preparare la prossima sfida”.

Daniele Vatteroni, team manager, il grande assente…

V giornata campionato Old. : Biella Asti 20-25; Bergamo - Rovato 5-35; Como - Brescia 0-15; Alessandria - Torino rinv. Monza riposo.

Classifica. Rovato 20; Monza 19; Brescia 18; Biella 10; Asti 5; Bergamo, Torino e Alessandria 4; Como 3. Torino 2 partite da recuperare, Alessandria e Bergamo 1 partita.