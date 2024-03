Fondo Edo Tempia, torna la camminata alla scoperta della vicina Santhià

Torna, dopo le esperienze degli anni scorsi, l’iniziativa “Cammina con noi”, ideata dal gruppo di volontarie e volontari del Fondo Edo Tempia di Santhià. L’appuntamento è per sabato 16 marzo e, come nell’edizione del 2023, l’obiettivo è doppio: passeggiare alla scoperta delle bellezze della propria città e, insieme, fare beneficenza. Le offerte raccolte saranno infatti devolute al Fondo Edo Tempia in sostegno delle attività sul territorio di prevenzione, cura, assistenza e ricerca contro i tumori.

L’appuntamento sarà alle 15 al parco Jacopo Durandi. Alle 15,30, si partirà seguendo l’itinerario studiato da Angelo Cappuccio, ex sindaco e referente del Fondo Edo Tempia per le attività ludico-motorie. Il percorso, adatto a tutti, prevede brevi soste, durante le quali si potranno ascoltare, dalla voce di autorevoli studiosi, interessanti cenni storici su luoghi, palazzi e monumenti che incontreremo lungo il percorso. Si camminerà per circa tre chilometri e mezzo, toccando via Colombo, corso Sant’Ignazio, corso Nuova Italia, piazza Roma, via Matteotti ed arrivo al Parco Jacopo Durandi. “Cammina con noi” è patrocinato dal comune di Santhià e si avvale della collaborazione con la scuola di danza e palestra Dancing Soul, l’associazione Amici della via Francigena città di Santhià, il Progetto Dedalo dell’Asl di Vercelli, l’Avis, l’associazione Diabetici Vercelli e il Vespa Club di Santhià. La manifestazione è in memoria di Assunta Scicolone, volontaria del Fondo Edo Tempia scomparsa tre anni fa.