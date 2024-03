Pallavolo, M-App Hotel SPB: vince 0-3 contro il Sant’Anna

Vittoria in trasferta per la M-App Hotel SPB, che riesce a conquistare i tre punti contro Sant’Anna. Una bellissima notizia, perché permette ai biellesi di mantenere il contatto con il San Rocco Novara, quarto nel girone.

La partita

Buona gara per la M-App Hotel SPB, che conduce con una grande prova la partita con Sant’Anna. Nonostante l’esiguo numero di giocatori che hanno fatto parte del roster per questa partita, i biellesi sono riusciti a portare a casa tre punti. Con una formazione rivisitata rispetto al solito, a causa dell’assenza di un centrale, i giovani biellesi hanno conquistato la partita. Da sottolineare la prestazione di Riccardo Vacca, autore di 19 punti.

Il commento di Riccardo Vacca

"Nonostante le diverse assenze, siamo stati in grado di portare i 3 punti a casa, contro una buona squadra, che a tratti ci ha messo in difficoltà. Ora prepareremo le prossime partite al meglio in vista sia della fase regionale Under 19 sia per la Serie D.”

I numeri

Sant’Anna - M-App Hotel SPB 0-3

Parziali:23-25; 16-25; 16-25.

Tabellino: Berteletti 8, Maio 1, Mazzoli 13, Sarasino 6, Stragiotti 11, Vacca 19. Libero: Pelosini. NE: Fontana.