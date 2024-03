Make video not war, a Biella il laboratorio per filmaker alle prime armi - Foto Storie di Piazza

Sabato 16 marzo, dalle 10 alle 17, ai T.M.C. Studios di Biella (via Don Minzoni 6) si svolgerà Make video not war, laboratorio per filmaker alle prime armi, open day di full immersion nel mondo del cinema aperto ad appassionati video di ogni età.

Si tratta di un primo esperimento, di formazione artistica con riprese video e audio con montaggio finale e nelle intenzioni dei promotori, avrà ulteriori appuntamenti che prevederanno storytelling, sceneggiatura, analisi filmica, doppiaggio, recitazione cinematografica e sconfinerà in altre arti.

Il laboratorio di 6 ore, che l'Associazione Culturale Storie di Piazza aps offre mettendo in campo la sua equipe di professionisti, è rivolto a tutti ed è gratuito per i minori del progetto Contiamo su di noi Team, ovvero la versione 2024 del progetto video per ragazzi. Ha quota di partecipazione minima per gli altri.

“Arruolatevi nel nostro piccolo esercito di videomaker, partecipate al D-day più pacifico della storia: una full immersion di sei ore (con momenti di tregua) nel meraviglioso mondo del cinema. Armatevi di telecamera o cellulare, mirate l'obiettivo, radunate gli amici e mandate le vostre troupe all'assalto del set. Fate video non la guerra!”.

Così recita l'annuncio di Storie di Piazza diffuso attraverso i social. Il tema bellico è evocato con spirito ironico e con l'ovvio convincimento che la comunicazione video deve essere antidoto contro guerra e violenza e strumento per veicolare contenuti di pace e di tolleranza.

Chi sono i docenti? Sono professionisti del cinema di esperienza che arrivano da ogni parte del mondo! La nostra fortuna in questo travagliato periodo storico è quella di poter avere nel Biellese nuove personalità che da fuori, per varie ragioni, hanno scelto di vivere nella quiete della nostra provincia.

Da Trieste Daniele Trani, da Milano Glauco Tortoreto, da Atlanta Ted Consoli. Hanno scelto Storie di Piazza quale realtà del territorio che offre proposte di spettacoli e prodotti di qualità e sono desiderosi di portare le proprie competenze a chi è interessato ad approfondire il linguaggio del cinema.

Come si svolgerà la giornata? Nei rutilanti TMC Studios di via Don Minzoni, trasformati per l'occasione in un piccolo set, si descriveranno le fasi di lavorazione di una scena di un film basandosi su un piccolo esempio concreto. Daniele Trani, direttore della fotografia, mostrerà i segreti della ripresa con esempi pratici dell'uso della telecamera, degli obiettivi, dell'illuminazione. Ted Consoli, fonico, condurrà le riprese del suono con vari tipi di microfoni e ascolto in cuffia per ogni singolo partecipante. Infine Glauco Tortoreto, videomaker ed esperto di marketing digitale, illustrerà i segreti del montaggio utilizzando le immagini e i suoni girati nel corso della giornata. I posti sono limitati.

E' d'obbligo la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: info@storiedipiazza.it 327.4858731

Daniele Trani. Laureato all'Accademia dell’Immagine dell’Aquila, dove ha studiato direzione della fotografia con docenti del calibro di Luciano Tovoli, Vittorio Storaro e Marco Incagnoli. Ha lavorato come direttore della fotografia in diversi cortometraggi, lungometraggi e documentari, molti dei quali vincitori di importanti premi internazionali. Ha all'attivo una nomination e 7 premi come miglior fotografia.

Ted Consoli. Compiuti gli studi da ingegnere del suono alla SAE (Alta Scuola di Specializzazione Fonica) di Milano ha maturato esperienze di lavoro a Londra e negli USA collaborando con registi internazionali. Fondatore e titolare dei TMC Studios si occupa di servizi di fonica ad ampio raggio (dalla registrazione in studio al suono in presa diretta, dal podcast al service per eventi e spettacoli) e di progetti di mappe sonore sul territorio.

Glauco Tortoreto. Diplomato alla NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, ha quasi vent'anni di esperienza nel digital marketing come art director e videomaker. Ha prodotto grafica, siti web e video per brand come Coca Cola, Corona, Timberland, Geomag