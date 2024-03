I Nuovi Camminanti, successo di pubblico a Cossato: torneranno a Pralungo e a Carisio

Dopo il successo di pubblico ottenuto a Cossato, la Compagnia teatrale “I Nuovi Camminanti” replicheranno la divertente commedia in due atti dal titolo “Tropa grasia, care magne” di Mariella Acquadro, sabato 9 marzo alle 21 al Salone Polivalente di Pralungo all’interno della serata per la Festa della donna “Noi ci siamo… per te”, e sabato 23 marzo alle 21 presso la Sala polifunzionale del Comune di Carisio all’interno della Rassegna teatrale Carisina 2024.

La commedia si avvale della sapiente regia di Mariella Acquadro; produzione di luci, suoni ed effetti scenici sono a cura di Maurizio Mercandino; progettazione, scenografia, ed aiuto regia di Cristina Martini. Gli attori in ordine di apparizione sono: Claudia Vineis, Alberto Fante, Maurizia Mosca, Dario Bertagnolio, Carlo Costetti, Paolo Pierotti.