A mani nude e a cuore aperto, a Candelo incontro in Biblioteca per la Festa della Donna

Continuano gli incontri della Biblioteca Civica di Candelo in collaborazione con l’associazione Orizzonti Creativi APS ETS. Sabato 9 marzo, alle 16.30, presso il Centro culturale Le Rosminiane, dove ha sede la Biblioteca Civica di Candelo, nella Sala degli Affreschi P. Carlo Robiolio, in occasione della "Festa della Donna 2024", si terrà l'evento dedicato al mondo femminile "A mani nude e a cuore aperto" seconda edizione, in collaborazione con la Biblioteca civica di Candelo e con il patrocinio del Comune.

Il tema sarà "Le età della donna": in un’alternanza di letture di prose, poesie e musica nello sfondo artistico a tema interverranno associazioni e professionisti analizzando il ruolo della donna nelle diverse fasi della sua vita (l'educazione da bambina, il suo rapporto nel mondo del lavoro, il suo ruolo in famiglia, il periodo della maternità e post-maternità, il periodo della vecchiaia, la condizione della donna in altri sistemi sociali diversi dal nostro). Autori: Andrea Cantone, Giorgio Fogliano, Luca Foscale, Artemisia Loro Piana, Nino Nemo, Maurizio Pellegrini, Anna Turotti, Patrizia Umilio, Laura Zona. Lettori e attori: Paola Cantoia, Carlo Cantone, Graziella Panetta, Laura Zona. Pittori: Josè Caballero, Nicoletta Feroleto, Luciano Finotello, John Igunma, Mauro Lombardi, Artemisia Loro Piana, Cristina Scalabrino. Musicisti: Davide Ellena (chitarra), Gabriella Fugazzotto (violino) Conduce: Mirko Cherchi Interverranno: Francesca Toso “doula”; Anna Cinguino progetto “Bilanciare”; Associazione “Voci di donne”; Gabriella Fugazzotto “Yoga al femminile”

Chi vuole conoscere i diversi artisti e ascoltare le loro opere può partecipare all’appuntamento di sabato 9 pomeriggio. Il Centro culturale Le Rosminiane si trova in Matteotti 48, con parcheggio in Via Cerventi 29. L’ingresso è libero.