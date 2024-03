A Cerrione il cinema è di casa, nuovo appuntamento con Film in Teatro

A Cerrione il cinema è di casa con il secondo appuntamento di Film in Teatro. L'evento avrà luogo alle 21 di giovedì 7 marzo presso il teatro parrocchiale di piazza Q. Sella. L'ingresso è gratuito. Inoltre, dal Comune fanno sapere che sarà un'occasione per fare auguri alle donne presenti in sala.