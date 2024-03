Fondazione CRB e Città Studi unite presentano un ricco programma culturale per il weekend dedicato alle donne

Il fine settimana dedicato alla Giornata internazionale della donna vede la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Città Studi, unite per offrire al territorio un ricco programma culturale.

Primo appuntamento giovedì 7 marzo, alle 18.30 presso l’Auditorium di Città Studi Biella, con la presentazione in anteprima del film documentario “La Versione di Anita”, lungometraggio su Anita Garibaldi del regista Luca Criscenti, che sarà presente alla proiezione insieme a Silvia Cavicchioli, con i saluti del Presidente di Città Studi, Ermanno Rondi. Liberamente tratto dal saggio storico di Silvia Cavicchioli, Anita.

Storia e mito di Anita Garibaldi (Einaudi, 2017), “La Versione di Anita” rompe una lunga tradizione di film e documentari stereotipati e manieristici e strappa la figura reale della donna, perennemente in dissolvenza, dalla subordinazione all’immagine del marito. Il film viene proiettato in anteprima a Città Studi e venerdì 8 marzo sarà poi presentato a Torino dalla Prorettrice di UNITO, Giulia Carluccio, dalla Professoressa Silvia Cavicchioli – Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development dell’Università di Torino attivo nel campus di Città Studi – e dal regista Luca Criscenti (per info: unibiella@cittastudi.org / 015 8551110).

Il clou degli eventi “in rosa” è poi previsto venerdì 8 marzo: si partirà alle 18.30 con l’inaugurazione la mostra Maternità della scultrice biellese Cecilia Martin Birsa allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella di Via Garibaldi. L’esposizione, che è organizzata dalla società strumentale della Fondazione Palazzo Gromo Losa srl e resterà aperta fino al 14 aprile, presenta una selezione di sculture raffiguranti corpi e volti femminili realizzate in pietra di torrente, tipo di lavorazione per la quale la nota artista biellese ha ottenuto il copyright. Attraverso il racconto del corpo la scultrice mostra cicatrici, imperfezioni fisiche che si rivelano essere soltanto grande bellezza.

L’evento, a accesso gratuito, sarà accompagnato da un aperitivo offerto a tutti i partecipanti. Alle 21.00, sempre venerdì 8 marzo, si terrà la serata con l’artista Laurina Paperina, organizzata dall’Associazione Stilelibero a Palazzo Ferrero nell’ambito della mostra Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente. Modererà l’incontro Irene Finiguerra. L’artista, originale e dissacrante, dialogherà con il pubblico nel corso di un evento che si preannuncia divertente e interessante. EVENTO SOLD OUT. Inoltre l’8 marzo la mostra in corso a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero sarà aperta eccezionalmente fino alle 24.00 con una promozione speciale (valida tutto il giorno): l’ingresso gratuito per tutte le donne. La visita alla mostra non è prenotabile; è sufficiente recarsi alla biglietteria di Palazzo Gromo Losa (per info: info@palazzogromolosa.it / 015 0991868).