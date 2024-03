Alpini, a Cossato un 2023 all'insegna della solidarietà

Per gli Alpini di Cossato-Quaregna il 2023 è stato un anno all'insegna della solidarietà. “Un anno di grande impegno – spiegano nel post apparso sul sito web dell'ANA Biella - Sin dall’inizio del 2023 abbiamo organizzato cene, e affiancato associazioni per creare l’opportunità ed il sostegno economico per il territorio. Sia nel 2023 e nel 2024 ci sarà la cena per la festa delle donne il cui utile è stato e sarà devoluto alla LILT e come tutti gli anni abbiamo preparato i panini per Bear Wool Volley che si svolge in gennaio. A novembre è stata organizzata la cena per la ricorrenza della giornata mondiale contro il femminicidio il cui utile di 2000 euro è stato devoluto ad una casa protetta del territorio. Affianchiamo l’associazione Vedo Voci che si occupa del sostegno alle persone con disabilità. È stata effettuata la vendita delle stelle di Natale ed a Pasqua le uova a favore dell’AIL, la vendita di gardenie a favore di AISM. La forza del gruppo sta nell’avere al suo interno molti giovani alpini ed aggregati volenterosi, che nonostante gli impegni lavorativi sono molto partecipi alla vita del gruppo”.