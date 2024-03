L’ufficio postale di Mottalciata sarà chiuso dal 13 al 25 marzo per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis-Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

In questo periodo i cittadini potranno rivolgersi all'ufficio di Cossato (Via Repubblica 8) dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza, ed effettuare operazioni.

Salvo imprevisti, l'ufficio postale di Mottalciata riaprirà il 26 marzo