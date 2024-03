TeamVolley reagisce tardi, Bellusco espugna Lessona

Una reazione arrivata troppo tardi. Il Bonprix TeamVolley risponde presente solo sul finire del terzo set e concede un 3-1 interno alla forte Bellusco. Non troppo complicati i primi due parziali delle brianzole, una delle big del girone di Serie B2 nazionale. Le biancoblù possono ripartire dalla bella grinta mostrata nella seconda metà di gara.

Coach Fabrizio Preziosa punta su Caimi al palleggio, Filippini opposto, Diego e Biasin in banda, Bonini e Binda centrali, Spinello libero. Il primo set conferma le alte aspettative su Bellusco, spinto da un rumoroso seguito: una bella serie in battuta di Landini forza il primo time-out lessonese sull’1-6. La reazione del Bonprix c’è, ma le brianzole sono brave a tenere le padrone di casa a distanza. Qualche difetto in fase di ricezione porta ad un’altra interruzione sul 9-15, ma le nostre ragazze cercano di non stendere alcun tappeto rosso e anche la coach ospite ferma il gioco sul 16-18. Il muro di Bellusco respinge tutto al mittente. Una diagonale strettissima di Crespi sigla il 19-25. La formazione non cambia nel secondo parziale, sebbene coach Preziosa alterni i liberi in ricezione/difesa.

Il TeamVolley parte benino ma regala punti in battuta e il primo sorpasso arriva sul 10-11. L’inerzia cambia per gli errori delle biancoblù: lo staff chiama a raccolta la truppa sull’11-14. Bellusco si diverte e scappa via, Frascarolo prende il posto di Biasin ma il copione è il medesimo. Altro tempo chiamato sul 13-20, con il TeamVolley spalle al muro. Disattenzioni, incomprensioni, poca lucidità: si scivola sul 17-25 con pochi sussulti. L’ultimo colpo è di Brambilla. Partenza di terzo set ancora tutta brianzola. Sullo 0-4 rientra Biasin per Frascarolo e il controparziale ristabilisce l’equilibrio. I parziali di Landini al servizio fanno male al Bonprix, che in quel fondamentale non complica granché la serata delle ospiti.

Time-out lessonese sull’8-12, qualche decisione arbitrale dubbia non basta ad accendere la scintilla dell’emotività. Altro tempo chiamato sull’11-17. L’allenatrice brianzola spende un time-out sul 15-20 e poi ancora sul 19-20 perché le sue ragazze fanno scendere i giri del motore. Ne ha ben donde: la partita si accende, set-point per il TeamVolley annullato da una parte e quattro match-point sprecati da Bellusco dall’altra. Un ace di capitan Diego firma il 31-29 e Lessona si rianima. Quarto set di parziali e controparziali, da 2-0 al 2-6 su cui lo staff biancoblù stoppa il gioco. L’emorragia prosegue con nove giri in battuta consecutivi della solita Landini, acuita da fischi davvero difficili da capire e cartellini gialli e rossi sventolati a senso unico. Questo è il momento della rabbia e dell’orgoglio, il Bonprix non ci sta e ricuce sul 12-16. Uno scambio lungo finisce a Bellusco con un attacco parallelo da favola, time-out sul 15-19 per Preziosa. Si avanza punto a punto, capitan Diego annulla un match-point ma la solita diagonale di Crespi firma il 21-25 finale.

Coach Fabrizio Preziosa commenta così: “La reazione è partita sul 13-20 nel terzo set. Dopo la partita di Monza e considerando il periodo da cui venivamo, non era semplice giocare i primi due parziali. Non siamo state precise, ma alle ragazze ho chiesto – in questo mini-ciclo di tre partite – di ritrovare l’atteggiamento e l’unità. Sono sincero: lo abbiamo fatto anche nei primi due set a livello di intenti, anche se abbiamo faticato. Nel terzo e nel quarto però ho visto la risposta che volevo: adesso so di poter lavorare in un certo modo, consapevoli che dovremo farlo sulla parte qualitativa e sulla tecnica. Prima ancora, sulle scelte e sul seguire le richieste tattiche. Mi premeva soprattutto l’atteggiamento ed è stato bello veder reagire le ragazze quando la partita sembrava finita, peraltro dopo errori arbitrali contrari. Ho preso dei cartellini immeritati, ho protestato due volte mentre i nostri avversari lo hanno fatto per tutto l’incontro. Non abbiamo perso per quello, ma ha reso la reazione più veemente. Peccato per l’inizio di quarto set, dopo aver rimontato nel terzo dovevamo cercare qualcosa di più. Rincorrendo da subito una squadra così forte, con tante individualità, è difficile rimontare. Dovevamo essere in partita tutto il tempo, non lo abbiamo fatto e abbiamo perso giustamente. Sono più forti, ma la risposta che volevo è arrivata”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – Polisportiva Bellusco VBEst 1-3 (19-25/17-25/31-29/21-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 3, Masserano ne, Diego 21, Biasin 9, Frascarolo 1, Bonini 6, Binda 7, Fallarini ne, Guzzo ne, Spinello (L1), Garavaglia (L2), Filippini 14, Lorenzon ne. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.