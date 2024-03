Prova di forza della Virtus Biella, successo netto contro Vicoforte Ceva

Non c'è stata storia sabato sera al PalaSarselli di Chiavazza tra la Prochimica Novarese Virtus Biella e il Vicoforte Ceva, formazione arrivata all'incontro con soli 4 punti in meno in classifica. Le nerofucsia hanno interpretato nel migliore dei modi il match chiudendolo 3-0 in poco più di un'ora senza mai calare di intensità: 25-16 e doppio 25-15 l'esito dei tre set nei quali subito la Virtus ha allungato di 4 o 5 punti.

Coach Rastello ha schierato in campo Civallero in palleggio, Gasparini opposta, Cavaliere e Caneparo in banda, Fornasier e Ginella al centro con Huaman Lopez libero. Nel corso del terzo set alcuni scambi di gioco anche per Palma, Porta e per il secondo libero Pricco. Top scorer dell'incontro Gaia Fornasier con 14 punti; in doppia cifra in attacco anche Cavaliere e Gasparini. Sabato prossimo 9 marzo, la Virtus giocherà in trasferta alle 17 sul campo del PlayAsti, formazione di media classifica, lontana sia dai playoff che dalla zona retrocessione.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Vicoforte Ceva 3-0

Parziali: 25-16, 25-15, 25-15 Prochimica Novarese

Virtus Biella: Vercellino ne, Ginella 1, Caneparo 7, Cavaliere 11, Civallero 6, Gasparini 12, Palma 0, G. Silletti ne, Girotto ne, Fornasier 14, Porta 0, De Pretto ne. Liberi: Huaman Lopez 0, Pricco 0. All. Rastello.

Classifica girone A dopo 17 giornate: Cus Collegno 49, Almese 41, Prochimica Novarese Virtus Biella 36, Pinerolo 33, Sammaborgo 32, Gavi Novi 31, Vicoforte Ceva 29, Canelli 26, Ovada In Volley San Giorgio 19, Playasti 18, Ovada 16, Pavic Romagnano 15, Fortitudo Chivasso 9, Mtv Torino 0.