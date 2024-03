Riascoltati per voi: Keane - Hopes And Fears (2004)

Nono appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”, in quest’ultima settimana mi sono soffermato a riascoltare l'album di debutto dei Keane, "Hopes and Fears” e ne sono rimasto nuovamente colpito.

Dieci anni fa, la band inglese dei Keane pubblica il loro album d’esordio, “Hopes and Fears”, ed è subito un successo di pubblico e di critica, ma non solo: il disco è riuscito a riscuotere un indiscusso successo commerciale, vendendo oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo e vincendo numerosi premi, tra cui un “Brit Award” come miglior album inglese. Attraverso melodie coinvolgenti guidate dal pianoforte, testi introspettivi e riflessivi, la voce di Tom Chaplin con il suo timbro potente e la sua capacità di trasmettere emozioni, un sound spesso paragonato ai classici del rock britannico come i Beatles ed Elton John ma con un tocco più moderno, ha fatto sì che “Hopes and Fears” meritasse tutto il successo ricevuto.

L’album dal canto suo è molto melodico e si presta molto bene ad un continuo ascolto radiofonico, ed è proprio questo che ha lanciato la band britannica verso la fama internazionale ed ha contribuito a renderli uno dei gruppi rock più popolari nel Regno Unito. Ad un primo ascolto, "Hopes and Fears” potrebbe essere considerato erroneamente troppo sdolcinato, a mio modesto parere invece è un album che vale la pena ascoltare, lo consiglio sia agli appassionati di rock moderno sia a chi vuole farsi trasportare, emozionare e a farsi coinvolgere dall'inizio alla fine.

All’interno di "Hopes and Fears” si trovano successi come "Somewhere Only We Know", "Everybody's Changing”, “This Is the Last Time”, “On a Day Like Today” e "Bedshaped", che sono tra i miei brani preferiti. In generale, con lo straordinario debutto di "Hopes and Fears”, i Keane hanno ottenuto la meritata celebrità. Concludo dicendovi che vale assolutamente la pena seguire con interesse questa band inglese.

Voto: 8,5

Tracce: 1) Somewhere Only We Know – 3:57 2) Bend and Break – 3:40 3) We Might As Well Be Strangers – 3:12 4) Everybody's Changing – 3:35 5) Your Eyes Open – 3:22 6) She Has No Time – 5:45 7) Can't Stop Now – 3:38 8) Sunshine – 4:12 9) This Is the Last Time – 3:28 10) On a Day Like Today – 5:26 11) Untitled 1 – 5:36 12) Bedshaped – 4:38

Durata: 50 minuti.

Formazione: Tom Chaplin (voce); Tim Rice-Oxley (pianoforte, tastiera e basso) e Richard Hughes (batteria)

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Hopes And Fears” ma anche dei Keane e della loro musica. Al prossimo riascolto…