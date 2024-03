Fagiolata e giochi per i più piccoli, malgrado il tempo promosso il Carnevale del Favaro

Malgrado il tempo, si è registrata una discreta affluenza al Carnevale Benefico del Favaro di Biella, in programma oggi, 3 marzo, nell'area delle cave. Alla distribuzione della fagiolata sono seguiti i giochi per i più piccoli. Dallo staff organizzatore è giunto il grazie ad Alpini e volontari per l'impegno dimostrato.