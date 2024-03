Cavaglià, nonostante il maltempo la Fagiolata è un vero trionfo (foto di Roberto Canova per newsbiella.it)

Nonostante il maltempo e le temperature rigide, in meno di due ore è andata sold out la Fagiolata del Carnevale Benefico di Cavaglià, in programma ieri, 2 marzo.

60 paioli sul fuoco, quasi 7 quintali di fagioli preparati per l'occasione: numeri che sottolineano il grande gradimento dei biellesi per una manifestazione giunta alla 51° edizione. Presente anche il meteorologo Simone Ippolito, già protagonista di iniziative lodevoli a favore dell'ambiente.