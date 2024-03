A Candelo arriva il teatro dei burattini con “Marta e il drago”

Arriva “Marta e il drago” con il teatro dei burattini, in programma sabato 9 marzo, alle 10. Per bimbi 3 - 8 anni su prenotazione in Comune. I volontari della biblioteca civica di Candelo racconteranno la leggenda della tarasca, un mostro che si pensava dimorasse nelle acque del torrente Cervo, facendo strage dei contadini che attraversavano il torrente per raggiungere l’altra sponda. In modo semplice, con l’ausilio di burattini, verrà raccontata la storia di Marta e del drago (Tarasca).