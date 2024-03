Maltempo e neve in alta Valsesia, cadono massi (anche di grosse dimensioni) sulla Provinciale 299 (foto dalla pagina Facebook di Provincia Vercelli)

Problemi alla viabilità in alta Valsesia a causa delle intense nevicate di queste ore. La provincia di Vercelli, come riportato sulla propria pagina Facebook, ha disposto la chiusura della Provinciale 124, da frazione Ferrata e Carcoforo, per il pericolo di slavine, assieme alla Provinciale 299, all'altezza del comune di Piode.

Qui, sono crollati massi, anche di grandi dimensioni, e alberi. Svolti i dovuti rilievi, seguiranno aggiornamenti sulla possibile riapertura del tratto stradale. Non si segnalano feriti. Sul posto Polizia stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco di Varallo, tecnici della Provincia e il sindaco di Piode.