Non si placa l'ondata di maltempo nel Biellese, alberi a terra e frana tra Donato e Netro sulla Provinciale 500 (foto di repertorio)

Non si placa l'ondata di maltempo nel Biellese. Sono diversi, infatti, gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia, specialmente di taglio e rimozione di arbusti e alberi, piegati dalla potenza dell'acqua e precipitati sulle carreggiate. I punti più colpiti sono la Serra e la Valle Cervo.

Inoltre, si è verificata una frana (di cui non si conoscono, al momento, le dimensioni) sulla Provinciale 500, tra i comuni di Netro e Donato. Le squadre stanno operando sul posto e sono in corso le valutazioni del caso sulla possibile, o meno, chiusura dell'arteria stradale.

Sempre oggi i distaccamenti di Cossato e Ponzone sono stati impegnati in altri interventi, come danni d’acqua in un condominio di Cossato.