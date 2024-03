Maltempo, alberi sulla strada: chiude la Settimo Vittone

Serie di disagi alla viabilità legati al maltempo di queste ore. Da ieri pomeriggio è stata chiusa al traffico la Settimo Vittone, dal lato di Mongrando, a causa della caduta di pietre ed alberi sulla carreggiata. Per domani sono in programma i sopralluoghi da parte dei tecnici della Provincia. Già nei giorni scorsi si erano segnalati analoghi episodi.

A Viverone, invece, si segnala la frana di un muro a secco di contenimento: per questo, il Comune ha disposto la chiusura immediata di via Roncetto, dal civico 6 fino all'incrocio con via Cascine di Ponente.

Inoltre, i Vigili del Fuoco sono giunti stamattina a Piedicavallo, Campiglia Cervo e Pettinengo per la presenza di alcune piante sul manto stradale o sui cavi dell'alta tensione. Sono in corso le operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle zone interessate.