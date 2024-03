Furti di rame, rubata anche una “fototrappola”. Sindaco Botto Steglia: “Fatto denuncia ai Carabinieri”

Arrivano novità importanti dal comune di Camandona, a partire dai rifiuti.

Recentemente il Comune, con la collaborazione del Cosrab, ha posato alcune macchine fotografiche, cosidette “fototrappole”, in prossimità dei cassonetti dei rifiuti al fine di controllare il corretto conferimento degli stessi da parte degli utilizzatori. “Evidentemente per qualcuno la cosa non è stata gradita e quindi ha pensato ed attuato il furto di una fototrappola – commenta il primo cittadino - Il fatto naturalmente è stato denunciato all’Arma dei Carabinieri che ha in corso le indagini del caso. Ricordiamo che nel nostro paese sono in funzione ben otto telecamere con funzionamento anche notturno per la sorveglianza del territorio naturalmente. Il tutto è autorizzato dalla Prefettura di Biella ed in regola con le leggi in vigore sulla privacy”.

Da alcuni giorni accadono furti di materiali in rame perpetrati sulle case di seconda abitazione non abitate in continuazione. “Abbiamo finora avuto tre casi nelle seguenti frazioni: Guelpa, Gallo e Molino – sottolinea Botto Steglia - Naturalmente è stata fatta denuncia alle autorità competenti con la indicazione del numero di targa del mezzo che abbiamo potuto rilevare dalla registrazione delle nostre telecamere di videosorveglianza distribuite dal Comune lungo le principali arterie. Il nostro paese è stato uno dei primi del Biellese (anno 2012) a dotarsi di un impianto di videosorveglianza che in passato ha già dato buoni frutti; tutt’oggi è in programma la posa della nona telecamera a servizio della frazione Pianezze”.

Sull'efficientamento energetico, il Comune ha di recente dato il via alla progettazione dei lavori per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del riscaldamento nelle seguenti proprietà comunali: uffici comunali, archivio storico, archivi per gli uffici, ambulatorio, sede associazioni Proloco, Alpini ed Aib tutte contenute nell’immobile del Municipio; illuminazione pubblica della Piazza del Municipio e della Chiesa, del viale del cimitero e dei campi giochi in frazione Bianco; immobile di proprietà comunale in frazione Falletti in affitto alla Scuola parentale Eduterra ed illuminazione pubblica della piazzetta di Falletti; immobile di proprietà comunale in frazione Bianco adibito a bar-ristorante, centro incontro e biblioteca; immobile di proprietà comunale adibito a negozio alimentari in frazione Bianco.

“I lavori consistono nella posa di impianto fotovoltaico sui tetti dei fabbricati di proprietà comunale per la spesa prevista di circa 100.000 euro, completamente finanziata dal Ministero Interni – spiega il sindaco Botto Steglia - Dovranno iniziare in parte entro il 15 maggio 2024 ed in parte entro il 15 settembre 2024. Il risparmio annuale sulla bolletta della luce dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,500/ 4,000 euro all’anno. La spesa sarà completamente finanziata dal Ministero degli Interni. Nell’ambito del risparmio energetico comunico che il comune ha avviato l’iniziativa promossa da ENERBIT per la costituzione di una Comunità Energetica che darà occasione di risparmio energetico a tutti i cittadini privati che faranno richiesta di associazione”.