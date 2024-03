Di sera nei giardini di Biella, da solo e sotto la pioggia, 30enne fermato dalla Polizia: con sé aveva hashish

Verrà molto probabilmente denunciato per detenzione di sostanza stupefacente il 30enne di origine straniera, fermato e sottoposto a controllo nei giorni scorsi dalle Volanti di Polizia. È successo nei giardini di via Lamarmora, a Biella.

Stando alle ricostruzioni del caso, le forze dell'ordine erano impegnate, in orario serale, nei consueti controlli sul territorio quando all'improvviso si sono imbattuti in un uomo, rimasto solo per molti minuti, sotto la pioggia, all'interno dell'area verde.

Insospettiti da quel strano atteggiamento, gli agenti hanno voluto vederci chiaro ed hanno perquisito l'uomo, senza fissa dimora ma regolare sul territorio nazionale. Alla fine, è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti pochi quantitativi di hashish, sottoposti in seguito a sequestro. Ora, rischia una denuncia.