“C'è un pacco in magazzino, servono i vostri dati”: attenti è una truffa. Il sindaco Ceffa allerta i cittadini

Sono sempre più frequenti i casi di truffe online. A segnalare l'ultimo caso il sindaco di Bioglio Stefano Ceffa con un post sulla propria pagina Facebook, dopo che ha ricevuto un messaggio sospetto: “Attenzione, ho ricevuto uno strano sms. Si tratta di una truffa”.

In pratica, all'utente arriva un avviso sul proprio telefono che lo informa dell'arrivo di un pacco al magazzino, bloccato in attesa di eventuali informazioni, con tanto di link al seguito. Ovviamente non si tratta di una vera comunicazione ma un tentativo di carpire i dati del cittadino, compresi quelli riferibili alla carta di credito. Si consiglia di ignorare l'sms e informare le forze dell'ordine.