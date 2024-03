"Kamishibai, Evvai!", ad Occhieppo Superiore laboratorio genitori-figli

Nell'ambito del progetto "di Comune in Comune", il centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S. - Il Patio, in collaborazione con Comune di Occhieppo Superiore ed Istituto Comprensivo, organizza "Kamishibai, Evvai!", un laboratorio genitori-figli per famiglie con bimbi in età 0-6 anni.

Il laboratorio, in programma il 23 marzo, alle 9:30, a Villa Mossa di Occhieppo Superiore, prevede una lettura immersi nella natura del parco della villa , utilizzando il "kamishibai" antico strumento di origine giapponese di narrazione animata.

A partire dal racconto di una storia si svilupperanno delle attività artistiche ed esperienziali, che coinvolgeranno i bambini e i loro genitori, in un clima di divertimento, gioco e condivisione di un tempo di qualità.

A conclusione dell'attività si prevede un momento conviviale e di confronto con le operatrici del centro per le famiglie, nel quale i genitori potranno porre domande e conoscere le attività proposte dal centro.

Iscrizioni attraverso il QR Code che si trova al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WYql5mx3R1Vh4EtVzcY6cUhc-Lm7GqeExX-FtnxA_1aHrQ/viewform

Per informazioni contattare il Centro per le Famiglie I.R.I.S. - Il Patio al 3357920454 oppure alla mail patio@consorzioiris.net (referenti Cecilia Chiappo e Mariangela Stimolo).