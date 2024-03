Viverone, comparto turistico in buona salute: oltre 32mila presenze nel 2023

Lo scorso 21 febbraio, in Comune a Viverone, si è tenuta la Consulta del Turismo, che ha valutato i risultati della scorsa stagione e le prospettive per il 2024.

Nel 2023 ci sono state 32.513 presenze nelle strutture del paese, con un incasso di 41.955 euro di imposta di soggiorno per il Comune.

“Questi risultati, - dice il Sindaco Renzo Carisio - che in assoluto sono i migliori degli ultimi anni, sono dovuti in buona parte alle nuove aperture di strutture quali B&B, case vacanze, e sono da ricondursi, come da indagine effettuata dal Comune, sulle strutture turistiche ed affini, in buona parte ai cammini storici, Via Francigena, Cammino di San Carlo ed al più recente cammino di Oropa. In misura minore, anche gli eventi sportivi organizzati dal Comune, per i quali si ritiene che abbiamo un effetto di traino a posteriori. Inoltre si rileva anche un buona presenza di turismo estero”.

Durante la riunione sono state presentate le manifestazioni organizzate dal Comune per il 2024: Triatlhon, Gara di Motonautica.

“Probabilmente ci sarà anche il nuoto pinnato – annuncia Carisio - Gli incassi per il Comune inerenti il settore turistico, oltre all’imposta di soggiorno, sono circa 90.000 euro dai parcheggi, 30.000 dai diritti d pesca, 25.000 dal diritto di varo, quest’ultimo decrescente a causa del basso livello del Lago. In sostanza si conferma la buona salute del comparto turistico”.