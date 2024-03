Biella, visita del ministro Musumeci. Coordinamento Territoriale Protezione Civile: “Giornata resterà nel ricordo di tutti”

Grande soddisfazione per il presidente Cleto Canova e per i volontari del Coordinamento Territoriale del Volontariato della Protezione Civile di Biella per la visita del ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare Nello Musumeci.

“La disponibilità ad intrattenersi con i volontari – spiegano - le parole d’elogio e di sprone a sempre nuovi traguardi, la promessa ad impegnarsi per corsi di formazione sempre più professionali, senza dimenticare la consegna degli attestati di merito, hanno caratterizzato questa giornata che resterà nel ricordo di tutti. I volontari non chiedono nulla per il tempo e l’impegno che mettono a disposizione per ogni evento nel quale è richiesto il loro intervento, ricevere conferma della riconoscenza da parte del ministro a nome del Governo non può che essere conferma dei risultati e della considerazione che caratterizza il Coordinamento Territoriale del Volontariato della Protezione Civile di Biella in ambito regionale e nazionale”.