Dalla cena dei “Pargit”, alle lezioni nelle scuole, alla Sagra del Fungo, è il programma 2024 del Gruppo Micologico Biellese

Il Gruppo Micologico Biellese è ripartito e in queste settimane ha anche preparato il programma per il 2024, che prevede appuntamenti che vanno da marzo fino a novembre.

In particolare, a marzo ci saranno l'apertura della Campagna Tesseramento 2024 e la tradizionale cena dei “PARGIT”, mentre in aprile è in calendario anche una gita al “Parco delle Morchelle” a Parone (Varallo), oltre a lezioni di micologia a cura di Renato Tizzoni presso l'Istituto Agrario “Gae Aulenti” Biella, di concerto con il socio Prof. Ippolito.

Nel programma di quest'anno ci sono poi la presentazione, presso la Biblioteca Civica di Biella dell'“Atlante dei funghi del Biellese” con esposizione di libri rari sui funghi di proprietà della Biblioteca, lezioni di micologia elementare, aperte a tutti in sede. In collaborazione con la delegazione di Biella dell’Accademia Italiana della Cucina ci sarà un pranzo o una cena a base di funghi.

Sono inoltre previsti un Corso micologico “ in aula e sul campo” con agli alunni delle scuole medie di Mosso, Trivero, Valle Mosso, Pettinengo, a cura di Luciano Marcon, Angelo Giovinazzo (lezioni sul campo) e Renato Tizzoni (lezioni in aula) e in ottobre tornerà la molto conosciuta “Sagra del Fungo” organizzata come cena conviviale presso il “Ristorante Biancaneve” di Sagliano.