Il Ministro Musumeci oggi a Biella

Il Ministro per la Protezione Civile del Governo Meloni Nello Musumeci, nella mattinata di oggi sabato 2 marzo sarà a Biella.

Il programma prevede il saluto ai volontari del Piemonte verso le 11.30 presso la sede del Coordinamento in via Gersen, a cui seguirà l'illustrazione degli interventi governativi in tema di protezione civile e prevenzione.

E' prevista inoltre la cerimonia di consegna da parte dello stesso Ministro degli attestati di riconoscimento ai Volontari che hanno partecipato alle emergenze Nazionali ed Internazionali 2023: Turchia marzo, Emilia Romagna maggio, Toscana novembre.

Per l'occasione attenzione alla viabilità perchè è istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, in via Gersen lato Nord nel tratto tra via Rosselli e la rotatoria all’intersezione con via V. Pozzo e corso 53° Fanteria.