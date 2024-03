Elezioni comunali, a Dorzano si candida Flavio Pimazzoni

A Dorzano è arrivata l'ufficialità: Flavio Pimazzoni si candida alla guida del paese in vista delle prossime elezioni comunali. Lo annuncia lui stesso con una nota stampa ai giornali locali: “Sono entusiasta di essermi candidato sindaco a Dorzano, luogo che amo fin dai tempi in cui abitavo a Salussola ,nei magnifici anni '80”.

Nato a Varallo nel 1963 e residente a Cerrione, è stato in passato consigliere comunale per cinque anni a Tavigliano, dove ha vissuto per qualche tempo. “Se sarò eletto a Dorzano voglio migliorare la vita della cittadinanza, nei servizi, nella viabilità e nella prospettiva economica di ognuno – spiega - Ho un gruppo di persone accuratamente scelte e competenti, opteremo senza indugi per la sostanza, valuteremo anno per anno le possibilità concrete con gli strumenti di legge di scelte programmatiche a favore delle famiglie, bonus servizi alla persona, bonus di utilità per studenti e pensionati; inoltre la priorità sarà diminuire le tasse e migliorare i servizi pubblici. Il nostro è un vero impegno sociale per dimostrare che quando si amministra con passione e competenza i benefici sono concreti. Sono e sarò dempre a disposizione di tutti i residenti di Dorzano”.

Insieme a lui, saranno presenti in lista: Mauro Nali, Diego Tomasoni, Lucia Siciliano, Emanuele Baldi, Paolo Girardi, Maria Falbo e Aureliano Felletti.