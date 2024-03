Cambiamento per Valdilana, concluse le serate di ascolto. Costella: “Soddisfatto della partecipazione”

Riceviamo e pubblichiamo:

Si sono concluse le serate ascolto organizzate da Cambiamento per Valdilana. “Sono soddisfatto della partecipazione dei cittadini che in alcune serate hanno presenziato davvero numerosi” così analizza Roberto Costella al termine del ciclo di incontri. “Questi sei appuntamenti hanno permesso di condividere molti argomenti che riguardano il nostro territorio. Analizzare le complessità che gravano sul nostro paese e ragionare tutti insieme su come trasformare le criticità in opportunità. Purtroppo, a calendario già comunicato, l’amministrazione ha deciso di organizzare due serate sulla sanità, coincidenti con due nostri appuntamenti, un tema molto sentito di cui abbiamo lungamente discusso.

Questo però non ha distolto l’attenzione dei nostri concittadini che si sono riversati nelle altre serate a disposizione. Sono emersi molti punti. Situazioni che ben conosciamo e che in questi anni abbiamo discusso ampiamente in consiglio comunale. Su tutto la scelta non condivisa e contrastata, dell’abolizione di municipalità e Prosindaci, scelta che porta i cittadini a credere sempre meno al progetto di Valdilana. È emerso un evidente malessere, dettato da un malfunzionamento generale del nostro organo politico e dalle mancate promesse di sviluppo legate alla fusione.

Non sono mancate osservazioni sulla quotidianità, i problemi legati all’illuminazione pubblica, all’acqua potabile, ai tempi di ripristino e di intervento a seguito di segnalazione, una scarsa comunicazione, le difficoltà legate allo smaltimento dei rifiuti, solo per citarne alcuni. Molte sollecitazione anche da parte di giovani di Valdilana, bello vedere le nuove generazioni sperare nel futuro del nostro territorio e credere fortemente nel cambiamento.