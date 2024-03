Eventi natalizi nel Biellese: “Una stagione da record”, FOTO

Sono incredibili i risultati che emergono dall’ultima stagione natalizia biellese. La grande promozione e cooperazione fra gli enti territoriali e le associazioni coinvolte nell’organizzazione, ha permesso di raggiungere risultati mai eguagliati, decretando una stagione da record: una vera e propria rete, che tessuta su un territorio ricco di opportunità, ha permesso di infrangere i pronostici.

“Incremento della professionalità, pubblico soddisfatto e numeri in aumento sono solo alcuni dei dati che è possibile riscontrare” dichiarano gli organizzatori.

Presepi di Callabiana, Borgo di Babbo Natale a Candelo, il presepe gigante di Marchetto, il Mercatino degli Angeli a Sordevolo e i 300 presepi di Postua, rappresentano solo alcuni degli eventi che hanno contribuito maggiormente a raggiungere gli ottimi risultati: “Un bilancio a freddo sui numeri concreti e lo sviluppo degli scenari futuri”.

“Sono in molte le strutture organizzative che hanno dato il via alle manifestazioni. La vasta offerta ha amplificato non solo le visite, ma anche le ricadute sul territorio, valorizzando ogni attività circostante: visite a diverse località, vendite per la ristorazione e pernottamenti per le strutture ricettive, creando un indotto economico davvero rilevante".

"Intendiamo ringraziare tutti i volontari, le persone che hanno contribuito allo sviluppo di una realtà in espansione e i numerosi gruppi che si sono organizzati per venire a Biella, anche da fuori regione”.