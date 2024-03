Biella, giovane con disabilità cade e resta bloccato sulla scala mobile: soccorso da un Carabiniere

Non è passato inosservato il gesto di altruismo e gentilezza compiuto da un Carabiniere in servizio nella provincia di Biella che, nei giorni scorsi, ha prestato soccorso ad un ragazzo affetto da una disabilità.

Stando alle ricostruzioni del caso, il giovane era in compagnia della madre in un centro commerciale della città e stava scendendo con la scala mobile quando ad un certo punto la stringa della scarpa è rimasta incastrata all'interno del trasportatore-elevatore. A causa di ciò, è caduto a terra ed ha battuto la testa rimanendo ferito.

Nello stesso istante, stava arrivando un anziano con il suo carrello e lo avrebbe centrato in pieno se il militare dell'Arma non si fosse messo di traverso per bloccarlo e per liberare il laccio della scarpa.

In seguito, è giunto sul posto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza e il medicamento del giovane, poi accompagnato insieme al genitore fino al parcheggio delle auto.